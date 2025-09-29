نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يعقد اجتماعين موسعًا ومغلقًا مع الشيخ محمد بن زايد بالاتحادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة أخوية تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعكس مستوى التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين القيادتين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء بدأ باجتماع موسع ضم وفدي البلدين، تلاه اجتماع ثنائي مغلق بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، حيث بحث الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أقيمت مأدبة غداء عمل تكريمًا لرئيس دولة الإمارات والوفد المرافق له، في إطار ترسيخ الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي تمثل نموذجًا للعلاقات العربية المتميزة.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق يشهد تنامي التحديات الإقليمية والدولية، بما يبرز أهمية التنسيق المصري-الإماراتي المستمر من أجل دعم الاستقرار، وتعزيز مسارات التنمية والازدهار في المنطقة.