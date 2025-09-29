نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد حرص الدولة المصرية على تذليل كل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية تعكس عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تضمن اجتماعًا موسعًا ضم وفدي مصر والإمارات، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين، ثم مأدبة غداء عمل تكريمًا للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له.

وخلال المباحثات، شدد الرئيس السيسي على متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، ويعزز من الشراكة المثمرة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.

كما أشاد الرئيس السيسي بالطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي الذي يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.