الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ29، غدا في تمام الرابعة عصرًا بمشاركة 167 من الخيل المصري الأصيل، وخمس دول عربية وأجنبية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان.

الشرقية تستعد لانطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمشاركة 5 دول

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وأكد المحافظ أن المهرجان يعد حدثًا رياضيًا مميزًا تنفرد به المحافظة منذ سنوات طويلة، ويسهم في تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية، عبر مسابقات جمال وأدب الخيل العربية وألعاب الفروسية.

ويتضمن برنامج المهرجان عروضًا للخيول، مسابقات لجمال الخيل طبقًا لقواعد منظمة ECAHO، فعاليات تراثية، إلى جانب معرض «أيادي مصر» بمشاركة 32 عارضًا من مختلف المحافظات لعرض المنتجات الحرفية واليدوية.

كما جرى تجهيز ساحات العرض، مناطق الإيواء، وخدمات الطب البيطري، إلى جانب تأمين كامل من سيارات إسعاف والحماية المدنية لضمان خروج المهرجان بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.