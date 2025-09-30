ترامب يحذر حماس : الموافقة على خطة السلام أو مواجهة إجراءات إسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حركة حماس أمام خيارين فقط، إما الموافقة على خطة السلام المقدمة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، أو مواجهة إجراءات تصعيدية من الجانب الإسرائيلي.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفى، أن نجاح هذه الخطة سيعني إنهاء عدة صراعات في المنطقة. وحول جهود إنهاء الصراع الروسى الأوكراني، أشار إلى جهوده الرامية لجمع الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلنسكي من أجل إنهاء الحرب المدمرة الجارية بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه لا يسعى لاستخدام القوة النووية، لكنه يشعر بوجود تهديد محتمل من جانب روسيا، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية متسارعة.