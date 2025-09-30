الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد حالة من التباين الملحوظ بين مناطق مختلفة، حيث أوضح المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الجو المتوقعة . وبينما تتعرض بعض المناطق للأمطار الرعدية والرياح النشطة، تسجل أخرى درجات حرارة مرتفعة أو أجواء مستقرة نسبيًا، وهو ما يجعل المشهد المناخي متنوعًا ويستدعي متابعة دقيقة وينشد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طقس السعودية يشتعل .. أمطار عاصفة وضباب كثيف وحرارة جنونية في مكة المكرمة

تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية التي تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة. هذه الأمطار قد تكون مصحوبة برياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية وتزيد من صعوبة الحركة على الطرقات. وتُعد هذه الأجواء جزءًا من الأنماط الموسمية المعتادة في مثل هذا التوقيت من العام، حيث تسجل المناطق الجنوبية الغربية من المملكة نشاطًا للسحب الركامية بفعل التضاريس وارتفاع معدلات الرطوبة.

سحب رعدية تمتد إلى وسط وشمال المملكة

إلى جانب ذلك، توقع المركز تشكل السحب الرعدية على أجزاء من المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض. هذه السحب قد تجلب معها زخات مطر متفرقة وأجواء غير مستقرة مؤقتًا، وهو ما يفرض على السكان ضرورة أخذ الحيطة، خصوصًا في فترات المساء والليل حيث تزداد فرص الأمطار.

ضباب على الشرقية

وفي المنطقة الشرقية، تبقى الأجواء مهيأة لتشكل الضباب على أجزاء متفرقة مع الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. الضباب قد يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الساحلية، الأمر الذي يستدعي الحذر الشديد من قائدي المركبات.

درجات الحرارة: مكة الأكثر حرارة وأبها الألطف

سجّلت مكة المكرمة اليوم أعلى درجة حرارة عظمى وصلت إلى 44 درجة مئوية، مما يعكس شدة الطقس الحار في المنطقة الغربية. تليها المدينة المنورة بدرجة حرارة بلغت 41 درجة. أما المناطق الجبلية مثل أبها والباحة، فقد انخفضت درجات الحرارة هناك إلى حدود 28–29 درجة مئوية، مع احتمالية مرتفعة لهطول الأمطار التي قد تخفف من حدة الطقس. وفي جازان، استقرت الحرارة عند 37 درجة مئوية، لكن الرطوبة العالية التي وصلت إلى 85% جعلت الإحساس بالطقس أكثر حرارة وإرهاقًا. أما المناطق الشمالية مثل تبوك، عرعر، حائل، وسكاكا، فقد سجلت درجات حرارة معتدلة نسبيًا عند 35 درجة مئوية، ما جعل أجواءها أكثر استقرارًا مقارنة ببقية المناطق.

حالة البحر الأحمر: رياح قوية وأمواج متوسطة

أوضح المركز أن البحر الأحمر يشهد نشاطًا في الرياح السطحية الشمالية الغربية، حيث تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومترًا عند تشكل السحب الممطرة على الأجزاء الجنوبية. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومترين، مع احتمالية أن يصبح البحر مائجًا أحيانًا. هذه الظروف تستدعي من مرتادي البحر وسكان السواحل الجنوبية أخذ الحيطة، خاصة قوارب الصيد الصغيرة والسفن الخفيفة.

الخليج العربي: أمواج متوسطة ورياح شمالية غربية

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا شمالية غربية بسرعة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر ونصف. حالة البحر تتراوح هناك بين خفيف إلى متوسط الموج، وهو ما يُعد مقبولًا نسبيًا، لكن مع ذلك يُفضل تجنب الإبحار وقت ذروة النشاط.

توصيات المركز الوطني للأرصاد

وجّه المركز دعوة للجميع بضرورة متابعة نشراته الجوية أولًا بأول عبر القنوات الرسمية، مشددًا على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار أو تشكل الضباب. كما أكد أن الظروف الجوية المتقلبة قد تحمل مخاطر مثل الانزلاقات المرورية أو جريان السيول في بعض المناطق، خصوصًا في المناطق الجبلية والوديان.

تأثير الطقس على الحياة اليومية

التقلبات الجوية لا تنعكس فقط على الأجواء، بل تمتد آثارها إلى مختلف جوانب الحياة اليومية. فالأمطار قد تؤثر على حركة الطيران الداخلي والخارجي، كما أن الرياح النشطة والبحر المائج يفرض قيودًا على الصيد والنقل البحري. أما ارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة، فيؤثر بشكل مباشر على الزوار والمعتمرين، حيث يتطلب الأمر شرب كميات كافية من المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.