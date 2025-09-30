الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، في تصعيد مستمر ضد المقدسات الإسلامية.

اقتحامات لباحات الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، فيما دعت جماعات منضوية ضمن ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى يوم الاثنين المقبل، بحجة الاحتفال بمناسبة دينية.

وفي سياق متصل، أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين حتى مساء الخميس المقبل، وفق ما أبلغت به مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الاحتلال بإغلاق الحرم، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكا صارخا لحرية العبادة واستهدافا ممنهجا للحرم.

وحذرت الوزارة من تصاعد الإجراءات الاحتلالية التي تشمل منع رفع الأذان، والتضييق على دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية والتفتيش، وعرقلة عمل طواقم الحرم.

من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث داهمت منازل المواطنين واعتقلت 19 فلسطينيا، حسبما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.