نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة 6 أكتوبر 2025: ثلاثة أيام من الراحة والاحتفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترحيل إجازة 6 أكتوبر: تفاصيل الإجازة وأهميتها

مع بداية انطلاق شهر أكتوبر 2025، بدأ الكثير من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص في البحث عن موعد إجازه السادس من أكتوبر ذكرى انتصار القوات المسلحة المصرية على العدو الصهيوني.

وتُعدّ ذكرى انتصارات حرب أكتوبر من أهم المناسبات الوطنية التي تتواجد في مصر، حيث يحتفل المصريون والعرب بذكرى استعادة الأرض والعزة والكرامة.

وفي عام 2025، سيتم الاحتفال بهذه الذكرى في السادس من أكتوبر، الموافق يوم الإثنين القادم، ولكن تم ترحيل موعدها لنهاية الأسبوع.

ترحيل الإجازة

وفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيتم ترحيل الإجازة الرسمية من يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر إلى يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، لتصبح الإجازة مدتها ثلاثة أيام متتالية، بما في ذلك الجمعة والسبت.

وستكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك لطلاب المدارس والجامعات.

أهمية هذه المناسبة

وتعيد هذه الذكرى للأذهان انتصارات القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 1973، ضد الكيان الصهيوني واستعادة الأرض والعزة والكرامة.

وتحرص مؤسسات الدولة المصرية ووسائل الإعلام على إحياء هذه الذكرى كل عام عبر فعاليات واحتفالات رسمية وشعبية تؤكد على ما قدمه أبطال الجيش المصري من تضحيات.

ومن المقرر أن يستفيد من هذه الإجازة العاملون في القطاعين العام والخاص، طلاب المدارس والجامعات.