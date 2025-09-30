الرياض - كتبت رنا صلاح - انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، واصفًا إياها بأنها "وثيقة استسلام" تهدف إلى تكريس الإذلال بدلًا من تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأكد زكي أن ما يُطرح في الاجتماعات الدولية يمثل قبولًا بشروط تُفرض على الفلسطينيين دون موافقتهم، مشيرًا إلى أن الخطة صيغت بطريقة تُبقي غزة تحت إدارة خارجية لا تعكس إرادة سكانها.

عباس زكي: خطة ترامب تُكرّس الإذلال والاستسلام

وأضاف أن قبول بعض الدول العربية والإسلامية بهذه الخطة يُعد غطاءً لمخطط يعيد رسم الواقع الفلسطيني لصالح الاحتلال، معتبرًا أن هذا القبول يُشكل مشاركة فعلية في تصفية القضية الفلسطينية. ودعا زكي إلى رفض هذه الخطة التي تهدد وحدة الشعب الفلسطيني وتُشرعن الاحتلال تحت غطاء دولي.