عاجل- السيسي يوجه بتعزيز الحقوق والحريات والإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجتمع المدني

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يوجه بتعزيز الحقوق والحريات والإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجتمع المدني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، إلى جانب بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة تعزز الحقوق والحريات في مصر، بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والمجتمع المدني.

توجيهات رئاسية لتعزيز الحقوق والحريات

شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل لضمان التنفيذ الكامل لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمجها بشكل مستدام في الاستراتيجيات والخطط الوطنية والسياسات العامة للدولة.

كما أكد سيادته أهمية نشر الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم الحقوق والواجبات بين المواطنين، مع تطوير البنية التشريعية والمؤسسية بما يواكب التوجهات الوطنية ويحمي الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المصري.

الإعداد لاستراتيجية جديدة بالشراكة مع المجتمع المدني

ووجّه الرئيس ببدء الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، تقوم على التعاون الوثيق مع مختلف الجهات الوطنية وأصحاب المصلحة، وعلى رأسهم المجتمع المدني، بما يعكس التزام الدولة بمفهوم شامل لحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، وستكون بمثابة امتداد للجهود الوطنية في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين دون تمييز.

المشاركة المصرية في الأمم المتحدة

وخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي كذلك على تقرير وزير الخارجية بشأن نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي استعرض مواقف ورؤى مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، واللقاءات الثنائية العديدة التي عُقدت على هامش الدورة الثمانين.

وأشار الوزير إلى أن المشاركة المصرية حظيت بتقدير واسع من الشركاء الدوليين، بما يعكس دور مصر الرائد كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.