نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم ويتابع تجارب بدء التشغيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم ويتابع تجارب بدء التشغيل

في إطار جولته اليوم بمحافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لمتابعة تجارب بدء التشغيل بالمصنع، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

نشاط الشركة القابضة وخطة التطوير

في مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح من وزير قطاع الأعمال العام، أوضح خلاله نشاط الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة للوزارة، والتي تضم 10 شركات موزعة بمحافظات الجمهورية تغطي جميع مراحل الصناعة.

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة تنفذ حاليًا خطة تطوير وإعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة، تشمل الجوانب الفنية والمالية والإدارية والتسويقية، بهدف استعادة الريادة في سلاسل القيمة العالمية محليًا وعالميًا، بإجمالي تكلفة استثمارية 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو للمعدات والماكينات و22.5 مليار جنيه مصري للإنشاءات، على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في 7 محافظات.

الطاقة الإنتاجية المستهدفة بعد التطوير

أوضح الوزير أن الخطة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير:

الغزل من 29 ألف طن/عام إلى 133 ألف طن/عام.

النسيج من 25 مليون متر/عام إلى 198 مليون متر/عام.

الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة/عام إلى 40 مليون قطعة/عام.

الوبريات من 5 آلاف طن/عام إلى 115 ألف طن/عام.

مراحل خطة التطوير

المرحلة الأولى: تمثل 18% من الخطة، شملت تطوير مصانع "غزل 1" و"غزل 4" وتحضيرات النسيج 1 ومحطة الكهرباء بشركة المحلة الكبرى، بنسبة تنفيذ 100%.

المرحلة الثانية: تمثل 28% من الخطة، وتشمل مصانع النسيج والتفصيل والصباغة بشركة المحلة الكبرى، ومصنع "غزل 2" بشبين الكوم، بنسبة تنفيذ 80%، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية 2025.

المرحلة الثالثة: تمثل 54% من الخطة، وتشمل مجمعات المصانع الجديدة بدمياط وكفر الدوار والدقهلية والمنيا وحلوان، بنسبة تنفيذ 62%، ومن المقرر الانتهاء منها في أبريل 2026.

تفاصيل مصنع "غزل 2" بشبين الكوم

يقام المصنع على مساحة تتجاوز 24 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية 10 أطنان غزول يوميًا، وبتكلفة استثمارية نحو 2 مليار جنيه. ويعد جزءًا من المرحلة الثانية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن المصنع يمر بجميع مراحل صناعة الغزل والنسيج بداية من القطن الزهر والحليج، ثم الغزل والنسيج، وصولًا إلى الصباغة والتفصيل والتسويق.

شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (شبينتكس)

تأسست الشركة عام 1959 وتضم 7 مصانع لإنتاج الخيوط القطنية والمخلوطة والألياف الصناعية، إلى جانب مصانع لإنتاج خيوط الاكليريك والغزل المدمج. وفي يونيو 2021 اندمجت بها شركات (الدلتا، ميت غمر، كوم حمادة، الشرقية)، ليصبح إجمالي مصانعها 15 مصنعًا.

وتنتج الشركة حاليًا الغزول (قطنية ومخلوطة وفسكوز وبوليستر وأكريليك)، إضافة إلى الأقمشة المستخدمة في الصناعات المنزلية.