عاجل- خلال زيارته لمحافظة المنوفية اليوم: رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم

أحمد جودة - القاهرة - خلال زيارته لمحافظة المنوفية اليوم: رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنوفية، أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بالتوسع في إقامة المزيد من المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى ما تقدمه من تجربة تعليمية متميزة، تسهم في اكتساب الطلاب المزيد من المهارات والمعارف التي تتيحها هذه المدارس لطلابها.

وخلال التفقد، أشار السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى جهود الوزارة في إطار التوسع لإقامة المزيد من المدارس المصرية اليابانية، وكذا ما يتم من تعاون وتنسيق مع الجانب الياباني للمشاركة في إدارة وتشغيل هذه النوعية المتميزة من المدارس على مستوى الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى مجموعة الخبراء اليابانيين المتخصصين الذين وصلوا إلى مصر مؤخرًا للمشاركة في إدارة وتشغيل المدارس المصرية اليابانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم داخل المدارس المصرية اليابانية.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خلال الجولة، إلى أن المحافظة بها الان 2 مدرسة مصرية يابانية، الاولي بشبين الكوم تضم 14 فصلا دراسيا، والثانية بقويسنا وتضم 22 فصلا، وجار الانتهاء من أعمال المدرسة الجديدة الثالثة بشبين الكوم، والتي من المقرر أن تضم 14 فصلا، وذلك على مساحة 4600م2.