أحمد جودة - القاهرة - المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة

محافظة القاهرة تطلق حملة ترويجية استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير.

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن إطلاق حملة ترويجية لافتتاح المتحف الكبير على 100 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام.

تكثيف الجهود

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تُكثف جهودها استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم، الذي سيكون أكبر متحف في العالم يضم آثارًا لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية.

التحضيرات للافتتاح

وتواصل محافظة القاهرة التحضيرات من أجل افتتاح المتحف الكبير، حيث تم المحافظة على تحسين الرؤية البصرية وتم العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل بطول 12 كيلومترًا، من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات في الاتجاه الجنوبي.

كما تُسعى المحافظة لتطوير الطرق لرفع كفاءة كافة الطرق الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين في افتتاح المتحف، وأماكن إقامتهم.

كما تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق، وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة.

التعاون مع جامعة عين شمس

محافظة القاهرة، المتحف الكبير، وتم التعاون مع جامعة عين شمس لتطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، وتضمنت الأعمال دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة.

وتم إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض، وربط محطات الـ BRT ومواقف الميكروباصات بهذه الهوية المميزة.

وسيكون المتحف الكبير أكبر متحف في العالم يضم آثارًا لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية، وسيجذب العديد من الزوار لمصر.

موعد افتتاح المتحف الكبير

محافظة القاهرة، المتحف الكبير، ومن المقرر أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا في 1 نوفمبر 2025، وسيتم فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في 4 نوفمبر 2025، وذلك بعد تجهيزات مكثفة لصالات العرض الرئيسية، بما في ذلك قاعات الملك توت عنخ آمون.

وكان المتحف مغلقًا خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2025 لإجراء الاستعدادات النهائية.

ويتم إعداد صالات عرض الملك توت عنخ آمون وغيرها من المناطق الرئيسية في المتحف لاستقبال الزوار في الموعد المحدد.