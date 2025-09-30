عاجل- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المقر الجديد لديوان عام محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المقر الجديد لديوان عام محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد

خلال جولته اليوم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية، حيث تابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المقر الجديد لديوان عام المحافظة، وكذلك مستجدات العمل في مشروع مستشفى شبين الكوم العام الجديد، وذلك برفقة اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

المقر الجديد لديوان عام محافظة المنوفية

استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمبنى الجديد، مشيرًا إلى أن قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (17) لسنة 2025 نص على إزالة مبنى الديوان القديم، ما استدعى البدء في إنشاء مقر بديل.

وأوضح أن المبنى الجديد يمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم، ودور أرضي، إضافة إلى 7 أدوار متكررة، بما يواكب احتياجات المحافظة ويعزز كفاءة الخدمات الإدارية.

مستشفى شبين الكوم العام الجديد

كما اطلع رئيس الوزراء على خطة تنفيذ مستشفى شبين الكوم العام الجديد، حيث أوضح المحافظ أن المساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 13،781 متر مربع، وسيتم إنشاؤه على قطعة أرض مملوكة للدولة بجوار كلية التربية الرياضية وأمام المستشفى العسكري.

وأضاف أنه تم تخصيص الأرض لصالح وزارة الصحة والسكان، واستخراج بيان الاشتراطات البنائية من مجلس مدينة شبين الكوم، وجارٍ اعتماد البرنامج الوظيفي والرسومات الهندسية من جانب الوزارة.

خطط تمويل وتنفيذ

أكد اللواء/ إبراهيم أبو ليمون أنه تم اعتماد مشروع إنشاء سور المستشفى ضمن خطة العام المالي 2024 – 2025، كخطوة أولى نحو التنفيذ الفعلي للمشروع، بما يسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية لأبناء المحافظة.