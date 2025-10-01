نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يلتقي المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية: تعزيز العدالة وسيادة القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بتقديم التهنئة لقضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به القضاء في ترسيخ المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

استقلال القضاء ركيزة لضمان العدالة

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن الدولة حريصة على ضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، باعتباره منهجًا ثابتًا لترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يساهم في حماية الحقوق والواجبات، ويعزز من أمن الوطن واستقراره.

وزير العدل: تطوير مستمر وتسريع الفصل في القضايا

من جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن شكره للرئيس لما توليه الدولة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة القضائية، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتُخذت لتسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن إدخال تقنيات حديثة لتطوير عمل الجهات والهيئات القضائية.

القضاء المصري: مواصلة العمل لترسيخ العدالة

وأكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية التزامهم بمواصلة العمل لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وإدراكهم لأهمية دور القضاء في حماية المجتمع وتحقيق المساواة بين المواطنين، مثمّنين دعم الرئيس الدائم لصون مكانة القضاء المصري.

الحضور

شهد الاجتماع مشاركة كل من:

المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة.

المستشار عبّد الآخر فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام.

المستشار حسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة.

المستشار محمد أحمد خليل حافظ، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

اللواء أ. ح/ حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري.

المستشار صلاح الدين محمود مجاهد، مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.