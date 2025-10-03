نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مع السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الجمعة ٣ اكتوبر ٢٠٢٥، بالسيدة لويز موشيكيوابو السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى باريس لترأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو في الإنتخابات المقررة يوم ٦ اكتوبر ٢٠٢٥.

أعرب د. بدر عبد العاطي عن الحرص على تعزيز العلاقات مع المنظمة الدولية للفرانكفونية، مستعرضا التطورات السياسية والاقتصادية في الدول الفرانكفونية لا سيما في ظل الأوضاع غير المسبوقة في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي علي غزة ودول المنطقة، والتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، كما نوه "عبد العاطى" بدور منظمة الفرانكفونية في دعم الدول الأعضاء والحفاظ على سيادتها واستقرارها وترويج التعايش السلمي والحوار البناء بين دول الشمال والجنوب، وكذلك في مجالات تمكين الشباب وتطوير التعليم والرقمنة. اشاد وزير الخارجية بموقف السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية ازاء ترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، مستعرضا كفاءة وخبرة المرشح المصرى والذى يحظى بدعم عربي وافريقي ودولى واسع.

أشار وزير الخارجية إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للافتتاح الرسمي للمقر الجديد لجامعة سنجور التابعة لمنظمة الفرانكفونية بمدينة برج العرب الجديدة، ليكون علي مستوي الأولوية الكبيرة التي توليها مصر ومنظمة الفرانكفونية للتعليم.