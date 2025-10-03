نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إننا دائما ما استشعرنا أن الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة وأنه رغم تأخر الوقت بفعل فلسطيني وليس مصري فلا بد أن ننقذ القضية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان لا بد أن نحاول بقدر الإمكان وقبل طوفان الأقصى وأن نتحرك فالقاعدة تقول أن التحرك هو القاعدة والجمود هو الاستثناء، والجمود مرتبط بظروف خارجة عن إرادتنا ولكن التحرك كان مستمرا.

وتابع: "قبل طوفان الأقصى في فبراير ومارس تم عقد حوارين في القاهرة في الجهاز، وحضرهما جميع الفصائل الفلسطينية، وحاولنا القفز على فكرة الحكومة لأنها موجودة بالفعل، وقد يُقبل بها ولكن حاولنا رمي حجر في المياه قد يحرك الأمور اسمه حجر الانتخابات".