القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2025، جاء فيها :" السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى ذكرى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنى، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد الذى غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة .

وتابعت برقية التهنئة: لقد أعاد نصر أكتوبر للأمة المصرية إكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات ، وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والإستقرار وإحترام الثوابت الوطنية ، وسيبقى هذا النصر العظيم شاهداً على تلاحم الجيش والشعب ، ودليلاً خالداً على أن مصر لا تنكسر ولا تفرط فى شبر من أرضها المقدسة .