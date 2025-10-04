اقتراع المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس النواب 10 و11 نوفمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 03:20 مساءً - قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، تحديد موعد اقتراع المصريين بالمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب يومي 10 و11 نوفمبر المقبل.

وتنعقد الآن فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بمسرح التليفزيون المصري بمبني ماسبيرو لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.