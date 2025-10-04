أخبار مصرية

تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 7 و8 نوفمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 7 و8 نوفمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 03:20 مساءً - قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، فتح باب التصويت للمصريين بالخارج بالمرحلة الأولي في انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر.

وتنعقد الآن فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بمسرح التليفزيون المصري بمبني ماسبيرو لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

 

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا