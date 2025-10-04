إعلان النتيجة الرسمية بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 18 نوفمبر

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 03:20 مساءً - قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر.

