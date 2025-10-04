بعد قليل.. مستقبل وطن يستضيف أول اجتماعات الأحزاب لتشكيل القائمة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 03:20 مساءً - تعقد أحزاب القائمة الوطنية اجتماعا لها اليوم، في مقر حزب مستقبل وطن، وذلك لدراسة المرشحين على القائمة وحصص الأحزاب.

يأتي الاجتماع تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب.

ويأتى اجتماع اليوم كأول اجتماع رسمي بعد سلسلة من المناقشات التي جرت بين أحزاب القائمة طوال الفترة الماضية، ومتوقع يعقد بعد هذا الاجتماع اجتماعات أخرى إلى حين الإعلان عن القائمة التي ستخوض الانتخابات في الأربعة دوائر المخصصة لنظام القائمة المغلقة المطلقة.