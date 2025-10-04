نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد صدور نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 18 نوفمبر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب سيتم الإعلان عنها رسميًا ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر.

ويأتي هذا الإعلان خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، الذي تم خلاله عرض الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

وأشار القائمون على المؤتمر إلى أن مجلس إدارة الهيئة عقد صباح اليوم اجتماعًا هامًا لمراجعة التقرير النهائي للجهاز التنفيذي بشأن جميع الإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات، لضمان سير العملية الانتخابية بدقة وشفافية.

كما دعت الهيئة كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لحضور المؤتمر وتغطية تفاصيل المراحل المختلفة للانتخابات.