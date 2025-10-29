العالم اليوم - 295 مليون دولار أرباح "بروج" خلال الربع الثالث بزيادة 52%

انتم الان تتابعون خبر 295 مليون دولار أرباح "بروج" خلال الربع الثالث بزيادة 52% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:20 صباحاً - حققت شركة "بروج بي إل سي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة بنسبة 52 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.08 مليار درهم (295 مليون دولار)، متجاوزة توقعات السوق، مدفوعة بارتفاع قياسي في الإنتاج، ومبيعات قوية، وهوامش ربحية مستقرة، عقب نجاح أعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع "بروج 3" خلال الربع الثاني.

وقالت شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة إن الأرباح المعدّلة قد ارتفعت لتصل إلى 2.07 مليار درهم (565 مليون دولار) في الربع الثالث، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع هوامش ربحية قوية بلغت 39 بالمئة، مقارنة بـ 34 بالمئة في الربع السابق.

وتعكس هذه الهوامش المرتفعة حجم المبيعات القوي، وتسجيل أقل التكاليف التشغيلية على مستوى القطاع، إلى جانب العلاوات السعرية المتينة، وبفضل جودة المنتجات، فعلى الرغم من تراجع متوسط أسعار البيع مقارنة مع الربع السابق، حققت "بروج" علاوات سعرية بمقدار 855 درهماً (233 دولاراً) للطن للبولي إيثيلين، و521 درهماً (142 دولاراً) للطن للبولي بروبيلين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث تجاوز كلاهما توجيهات الإدارة، ما يعكس قوة محفظة منتجات الشركة المتميزة والمبتكرة عالية القيمة.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تعزّز نتائجنا المتميزة في الربع الثالث مكانة "بروج" كأكثر شركات البولي أوليفين ربحية على مستوى العالم. فقد سجّلنا نمواً تجاوز 50 بالمئة في صافي الأرباح، رغم تحدّيات السوق، مستفيدين من أدائنا التشغيلي القوي، والإنتاج القياسي عقب نجاح أعمال الصيانة المخطط لها في الربع الثاني، وكفاءتنا العالية في إدارة التكاليف. كما أنّ معدلاتنا العالية في تحويل الأرباح إلى تدفقات نقدية، تعزّز مكانتنا ضمن الشركات الأعلى في تقديم عوائد التوزيعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونؤكّد مجدداً عزمنا على زيادة توزيعات أرباح "بروج" لعام 2025، إلى 16.2 فلساً للسهم ".

أداء تشغيلي متميز وهوامش ربحية قوية في الربع الثالث

سجّلت "بروج" أرباحاً قوية في هذا الربع، بفضل الإدارة الفعّالة للتكاليف، والمرونة التشغيلية، بعد نجاح أعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع "بروج 3" في وقت سابق من هذا العام، والتي أُنجزت قبل الموعد المحدد. وقد ارتفعت معدلات التشغيل مباشرة، بعد الصيانة، لتتجاوز الطاقة الاستيعابية لها، حيث بلغت 110 بالمئة للبولي إيثيلين و112 بالمئة للبولي بروبيلين، مما أسهم في رفع حجم المبيعات بنسبة 19 بالمئة مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.4 مليون طن.

وواصلت قطاعات البنية التحتية، والتغليف المطوَّر، المساهمة بنسبة 36 بالمئة من إجمالي أحجام المبيعات، ما يعزز مكانة "بروج" الرائدة في السوق. كما ارتفعت حصّة منطقة آسيا والمحيط الهادئ من المبيعات إلى 61 بالمئة، مقارنة بنسبة 57 بالمئة في الربع السابق.

أداء الأشهر التسعة الأولى يدعم زيادة التوزيعات ويعكس حرص الشركة على تحقيق عوائد جذابة للمساهمين

بلغ حجم المبيعات الإجمالي 3.8 مليون طن، محققاً استقراراً بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع الحفاظ على معدّلات تشغيل قوية، وتحقيق إنتاج ربع سنوي قياسي في الربع الثالث. وحققت "بروج"، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إيرادات بلغت 15.32 مليار درهم (4.17 مليار دولار)، مقابل 16.18 مليار درهم (4.41 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها في عام 2024، نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع، وهو ما تمّ تعويضه بزيادة حجم الإنتاج. وبلغت الأرباح المعدلة 5.77 مليار درهم (1.57 مليار دولار)، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فيما وصل صافي الأرباح إلى 2.82 مليار درهم (769 مليون دولار)، مدعوماً بالإدارة الفعالة للتكاليف، وارتفاع الكفاءة التشغيلية.

وأكّدت "بروج" عزمها زيادة توزيعات الأرباح بحدّ أدنى 16.2 فلساً للسهم، خلال عام 2025، وهو المستوى الذي يُتوقّع أن تحافظ عليه أيضاً مجموعة بروج الدولية عند إطلاقها كحد أدنى، وذلك حتى عام 2030 على الأقل، بناء على سياسة توزيعات مستهدفة تبلغ 90 بالمئة من صافي الأرباح، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة. وتواصل الشركة تنفيذ برنامجها لإعادة شراء الأسهم، في خطوة تعكس ثقتها القوية بآفاقها المستقبلية، حيث تجاوز عدد الأسهم المُعاد شراؤها 157.5 مليون سهم مع نهاية الربع الثالث.

إطلاق الابتكار وتعزيز النمو والقيمة

كما تواصل "بروج" مشاريعها التوسعية، حيث تجاوزت نسبة إنجاز مشروع "بروج 4" الضخم 90 بالمئة، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل أول وحدة إنتاجية في نهاية العام الجاري، وعند دخول المشروع مرحلة التشغيل الكامل، سيضيف قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 1.4 مليون طن، ما يسهم في تعزيز قدرة "بروج" على تحقيق أرباح مستدامة وتوسيع حضورها في الأسواق. وسيشكّل هذا المشروع أحد الأصول الرئيسية ضمن "مجموعة بروج الدولية"، التي من المتوقّع أن تُنقل إليها ملكية المشروع بسعر التكلفة عند اكتمالها.

كما طرحت "بروج"، في إطار توسيع محفظتها المتميزة، نسخة محسّنة من منتَجات BorSafe™، وهي أنابيب من الجيل الثاني من فئة PE100-RC، وقد حاز المنتَج على لقب "منتَج العام الجديد" ضمن جوائز آسيا للنفط والغاز. وفيما يخصّ التغليف المطوّر، قدّمت الشركة منتجاً جديداً من مادة البولي بروبيلين يتميز بإمكانية زيادة المحتوى المعاد تدويره بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، مع الحفاظ على خفة الوزن والقوة والصلابة، ما يعكس تركيز "بروج" على الحلول الدائرية الفعّالة وعالية الكفاءة.

وقد نجحت "بروج" في تحقيق قيمة مضافة تبلغ 1.75 مليار درهم (477 مليون دولار) منذ بداية العام حتى تاريخه ، من خلال برنامجها للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا، وتستهدف الوصول إلى 2.11 مليار درهم (575 مليون دولار) في نهاية عام 2025. وفي إطار هذا التوجه، تتعاون "بروج" مع شركتي "Yokogawa" و"Honeywell"، لتنفيذ مشروع تجريبي لتشغيل غرف التحكم بشكل ذاتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في منشأتها بالرويس في أبوظبي، تمهيداً لإطلاق أول غرفة تحكم تعمل بالذكاء الاصطناعي في قطاع البتروكيماويات.

وقد تمّ الإعلان عن مستجدات مهمة حول تأسيس"مجموعة بروج الدولية"، خلال النسخة الأولى من مجلس أدنوك للمستثمرين، الذي عُقد في 8 أكتوبر، حيث مازالت صفقات تأسيس المجموعة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع استكمال معظم الموافقات التنظيمية المسبقة، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2026. كما نجحت كل من أدنوك و(OMV) في تأمين تمويل عالمي بقيمة 56.5 مليار درهم (15.4 مليار دولار) من عدد من البنوك الدولية، يشمل تمويل صفقة الاستحواذ على شركة "نوفا" للكيماويات، ما يشكّل إنجازاً مهمّاً في مسار إنشاء المجموعة الجديدة. وقد أجرى المساهمون تقييماً سرّياً حصلوا من خلاله على تأكيدات بأنّ "مجموعة بروج الدولية" ستحظى بتصنيفات استثمارية قوية، ما يعزّز من جاذبيتها لدى المستثمرين. كما تمّ تحديد وفورات تشغيلية تفوق 1.8مليار درهم (500 مليون دولار) سنوياً، ضمن إطار العمليات المخطط لها، ما يشكل قيمة مضافة كبيرة جديدة للمساهمين. كما سيسهم تحسين قاعدة الأصول في تحقيق كفاءة طويلة الأجل في الإنفاق الرأسمالي.

نظرة مستقبلية

تستمر "بروج" في التركيز على مجموعة المنتجات المتخصصة في المناطق الرئيسية، بما يدعم الحفاظ على العلاوات السعرية المرتفعة للجودة، والأداء القوي للأشهر الأخيرة من عام 2025. وتحافظ الشركة على مرونتها في تخصيص أحجام المبيعات المناسبة للأسواق التي توفر صافي عوائد أعلى ضمن هذه المناطق. وبعد تسجيل إنتاج ربع سنوي قياسي، أصبحت "بروج" في موقع قوي لتعزيز الاستفادة من طاقتها التشغيلية واغتنام فرص النمو مع تحسن ظروف السوق.