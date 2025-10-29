نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا الخميس.. ختام اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم غدًا الخميس، مدارس التعليم العام بجميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتقييم مستوى الطلاب بشكل دوري خلال العام الدراسي الحالي.

وتأتي اختبارات شهر أكتوبر في إطار تطبيق نظام التقييم المستمر الذي يعتمد على قياس نواتج التعلم الحقيقية لدى الطلاب، من خلال اختبارات قصيرة يتم عقدها داخل المدارس دون تعطيل سير العملية التعليمية.

ومن المقرر أن تنتهي غدًا آخر لجان الامتحانات بمختلف الصفوف، لتبدأ المدارس عقب ذلك مباشرة في أعمال التصحيح والمراجعة وإعلان النتائج للطلاب أولًا بأول، وفقًا لتعليمات المديريات التعليمية.

وأكدت مديريات التربية والتعليم على انتظام سير الامتحانات داخل المدارس وسط أجواء هادئة ومنضبطة، مشيرة إلى الالتزام الكامل بجداول الاختبارات المعلنة، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب أثناء إعداد الأسئلة.

ويُعد هذا التقييم الشهري خطوة مهمة ضمن منظومة تطوير التعليم التي تستهدف متابعة مستوى التحصيل الدراسي، والاستعداد المبكر لاختبارات نصف العام الدراسي المقرر عقدها في يناير المقبل.