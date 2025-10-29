العالم اليوم - "هذا مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة

انتم الان تتابعون خبر "هذا مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 07:20 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه "ليس مسموحا" له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، معتبرا أن "هذا مؤسف".

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية إن "شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي".

لكنه أضاف: "كما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث (...) إنه لأمر مؤسف".