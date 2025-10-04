نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 6 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ستبدأ يوم 6 نوفمبر المقبل، وذلك لبدء الحملات الانتخابية للمترشحين في المحافظات الـ13 المشمولة بالمرحلة الثانية.

ودعا القاضي حازم بدوي جميع الناخبين في الداخل والخارج إلى المشاركة الفعالة في التصويت، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير كافة السبل لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب ستُجرى على مرحلتين: الأولى تشمل 14 محافظة، والثانية تشمل 13 محافظة، وقد تم فتح باب الترشح في الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر، على أن يُعلن كشف أسماء المرشحين يوم 16 أكتوبر.