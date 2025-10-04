نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ٤ أكتوبر الجاري، اتصالا هاتفيا من السيد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني للتشاور بشأن آخر التطورات ذات الصلة بجهود وقف الحرب في قطاع غزة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن نائب الرئيس الفلسطيني نقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن بالغ التقدير لجهود سيادته من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أهمية استثمار الزخم الإيجابي الذي نتج عن طرح خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، لوضع حد للكارثة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة على مدار عامين متواصلين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية عن التطلع لأن تسفر الجهود الدولية عن توقف كامل للحرب، وبما يسهم في الحد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددًا على الأولوية القصوى لايقاف الحرب، وبما يكفل بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون تهجير ورفض أي خطط لضم الأراضي الفلسطينية والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والبدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.