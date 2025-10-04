نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مصانع الأدوية المطورة لقطاع الأعمال بالقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح عدد من مصانع الأدوية المطورة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمحافظة القليوبية.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الدوائية، وتوفير بدائل محلية للمستحضرات المستوردة، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية.

ويعد هذا التطوير خطوة مهمة لدعم الصناعة الدوائية الوطنية، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصانع وزارة قطاع الأعمال العام، مع التركيز على جودة المنتجات واستدامتها لتلبية احتياجات المواطنين والمستشفيات.