نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الرئيس السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر

الرئيس السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، لتكريم أرواح أبطال مصر الذين قدّموا حياتهم فداءً للوطن.

مراسم وضع إكليل الزهور وتحية الشهداء

كان في استقبال السيد الرئيس الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما عزفت الموسيقى العسكرية “سلام الشهيد” تكريمًا لأرواح شهداء مصر الأبرار، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة في سبيل الوطن.

تحية قادة أكتوبر وزيارة قبر الرئيس الراحل السادات

عقب المراسم، قام السيد الرئيس بتحية عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر، ثم توجّه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وصافح أفراد أسرته وعددًا من قادة القوات المسلحة.

واختُتمت المراسم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم حرص السيد الرئيس على تحية عدد من كبار رجال الدولة قبيل مغادرة منطقة النصب التذكاري.

زيارة ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس توجّه عقب ذلك إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، برفقة الفريق أول عبد المجيد صقر، حيث كان في استقباله عدد من أفراد أسرة الزعيم الراحل.

وقام السيد الرئيس بوضع إكليل من الزهور على الضريح وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، ثم صافح أفراد الأسرة، في لفتة رمزية تعبّر عن تقدير الدولة لرموزها التاريخية وقادتها الذين أسهموا في بناء نهضة الوطن.

مصر تحتفل بنصر أكتوبر المجيد

تأتي هذه المراسم في إطار احتفالات الدولة والقوات المسلحة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة، وتجسيدًا لإرادة المصريين في تحقيق النصر واسترداد الكرامة.