أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية؛ لضمان تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بصورة تليق بعظمة مصر ومكانتها الحضارية المرموقة على مستوى العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تستعد لحدث استثنائي يمثل نقطة تحول في تاريخ السياحة والثقافة المصرية، حيث سيُسهم افتتاح المتحف المصري الكبير في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، ليكون منارة جديدة للحضارة والتاريخ، ومقصدًا عالميًا يعكس عراقة المصريين وقدرتهم على الإبداع والتميز.

وأضاف مدبولي أن هذا الافتتاح سيُشكل انطلاقة قوية للترويج السياحي والثقافي لمصر، خاصة في ظل الاهتمام العالمي الكبير الذي يحظى به هذا الصرح، وما يمثله من إنجاز وطني غير مسبوق يعكس جهود الدولة في دعم قطاعي السياحة والآثار.

وشدد رئيس الوزراء على أن العمل جارٍ على مدار الساعة للانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية الخاصة بالاحتفالية الكبرى، بما يضمن خروج الحدث في أبهى صورة، تعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، وتبرز وجهها الحضاري أمام العالم.