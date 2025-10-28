نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم تحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير بفعاليات فنية وثقافية في مدارس الجمهورية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إداراتها التعليمية على مستوى الجمهورية بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تُبرز عظمة هذا الصرح الحضاري وتُعزز وعي الطلاب بقيمة المتحف كرمز من رموز الهوية المصرية والتراث الإنساني.

جاء ذلك في إطار الاهتمام العالمي بالحدث التاريخي الذي تحتضنه مصر مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكدت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فارقة في التاريخ الحديث، فهو يعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على صون التراث المصري العظيم وتعريف العالم بعظمة الحضارة المصرية القديمة، التي لا تزال تبهر الإنسانية بإنجازاتها في مجالات الفن والعمارة والفكر.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تتناول الإذاعة المدرسية في جميع مدارس الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، بدءًا من يوم الثلاثاء 28 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025، فقرات مخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير، مع تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي بذلتها الدولة لإخراج هذا المشروع إلى النور في أبهى صورة، ليكون منارة ثقافية جديدة تضاهي كبريات المتاحف العالمية.

كما دعت الإدارات التعليمية إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الفنون الصحفية المختلفة مثل كتابة المقالات والحوارات والأخبار التي تتناول افتتاح المتحف وأثره في تعزيز الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة، على أن يتم عرض هذه الأعمال ضمن الأنشطة الثقافية والإعلامية المدرسية.

وفي إطار الاحتفاء بالحدث، أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية عن إطلاق مسابقة فنية كبرى على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية، لتقديم أعمال فنية مستوحاة من فكرة المتحف المصري الكبير وما يجسده من عراقة الماضي وتطور الحاضر.

وتشمل المسابقة مرحلة التعليم الابتدائي كمرحلة أولى، على أن تُرسل الأعمال الفائزة عن كل مرحلة إلى الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بموعد أقصاه يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.

وأكدت الدكتورة مها صبري عبد الهادي، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن الهدف من هذه الفعاليات هو غرس الوعي الأثري والثقافي في نفوس الطلاب، وربطهم بموروثهم الحضاري الذي يمثل جزءًا أصيلًا من هوية الوطن، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تحرص دائمًا على دمج الأنشطة الطلابية في منظومة القيم الوطنية التي تدعم الانتماء وتبني الوعي الجمعي للأجيال الجديدة.

ويأتي هذا التوجه متسقًا مع رؤية الدولة في جعل المتحف المصري الكبير مركزًا عالميًا للتفاعل الثقافي والسياحي، ومصدر فخر لكل مصري، ورسالة متجددة للعالم تؤكد أن مصر لا تزال مهد الحضارة الإنسانية وحارسة تاريخها العريق.