نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تُشكل لجان مراقبة لرصد المخالفات خلال الدعاية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها بدأت في تشكيل لجان مراقبة من خبراء مستقلين على مستوى المحافظات، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (36) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على ضرورة رصد المخالفات المرتبطة بالدعاية الانتخابية أو الاستفتاءات العامة.

مهام لجان المراقبة

وتتولى هذه اللجان رصد الوقائع والمخالفات التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور والقانون، أو تلك التي تتعارض مع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تنظيم الدعاية.



كما تقوم بإعداد تقارير دورية تفصيلية تتضمن حصرًا دقيقًا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها متى أمكن، قبل عرضها على الجهاز التنفيذي للهيئة لمراجعتها واتخاذ اللازم.

إحالة المخالفين للنيابة العامة

وأوضح بيان الهيئة أن الجهاز التنفيذي يقوم بإعداد تقرير شامل عن المخالفات المعروضة عليه، ثم يرفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي بدورها تُحيل الأوراق إلى النيابة العامة في حال التأكد من هوية مرتكب المخالفة، لتباشر إجراءات تحريك الدعوى الجنائية أو إصدار الأمر الجنائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ضمان نزاهة العملية الانتخابية

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ومنع أي ممارسات مخالفة يمكن أن تؤثر على عدالة المنافسة أو إرادة الناخبين، تأكيدًا على الالتزام الكامل بتطبيق القانون وحماية العملية الديمقراطية في مصر.