نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف مفاجآت طقس 28 أكتوبر.. أجواء خريفية النهار وسقوط رذاذ خفيف ببعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بين دفء النهار وبرودة الليل.. الأرصاد توضح مفاجآت طقس 28 أكتوبر في المحافظات

الأرصاد تكشف مفاجآت طقس 28 أكتوبر.. أجواء خريفية النهار وسقوط رذاذ خفيف ببعض المناطق.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة نهارًا مع نشاط خفيف للرياح وسقوط رذاذ على بعض المناطق الساحلية.

وقالت الهيئة في بيانها إن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومعظم الأنحاء، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، قبل أن يتحول إلى معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

ظواهر جوية بارزة وتحذير من الشبورة

أوضحت الهيئة أن الشبورة المائية الكثيفة ستتكون خلال الساعات المبكرة من الصباح، تحديدًا من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وتؤثر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت قائدي المركبات والسائقين بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور لخفض السرعة واستخدام كشافات الشبورة لتجنب الحوادث.

سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق

أكدت الأرصاد ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لا تؤثر على الأنشطة اليومية أو حركة السفر.

ويُعد هذا الرذاذ – وفق الخبراء – إشارة إلى بداية نشاط خفيف للرطوبة الجوية استعدادًا لتغير الفصول رسميًا مع اقتراب شهر نوفمبر.

درجات الحرارة اليوم في أبرز المدن

القاهرة الكبرى: العظمى 29 – الصغرى 20

العظمى 29 – الصغرى 20 العاصمة الإدارية و6 أكتوبر: العظمى 30 – الصغرى 18

العظمى 30 – الصغرى 18 الإسكندرية: العظمى 29 – الصغرى 19

العظمى 29 – الصغرى 19 دمياط وبورسعيد: العظمى 27 – الصغرى 22

العظمى 27 – الصغرى 22 المنصورة وكفر الشيخ وطنطا: العظمى 28 – الصغرى 19

العظمى 28 – الصغرى 19 السويس والإسماعيلية: العظمى 30 – الصغرى 18

العظمى 30 – الصغرى 18 العريش ورفح: العظمى 27 – الصغرى 20

العظمى 27 – الصغرى 20 جنوب الصعيد (الأقصر – أسوان): العظمى من 35 إلى 36 – الصغرى من 20 إلى 22

الأرصاد توضح: لا صحة لشائعات التقلبات الجوية العنيفة

نفت الهيئة ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية العنيفة أو الأمطار الغزيرة مع بداية شهر نوفمبر، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع استمرار ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار، وانخفاض ملحوظ أثناء الليل.

متى تنخفض الحرارة؟

توقعت الأرصاد أن يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بداية من نهاية الأسبوع الجاري، خاصة على شمال البلاد والسواحل، مع زيادة الإحساس بالبرودة ليلًا.

ونصحت المواطنين بعدم تخفيف الملابس بالكامل، ومتابعة النشرات الجوية اليومية تحسبًا لأي تغيّرات مفاجئة.

الأجواء الخريفية مستمرة بأجواء متقلبة تجمع بين دفء النهار وبرودة الليل، وشبورة كثيفة على الطرق مع فرص لسقوط رذاذ خفيف بالسواحل الشمالية.

ولأن الخريف معروف بتقلباته السريعة، يبقى الحذر واجبًا، خصوصًا في الصباح الباكر، مع متابعة بيانات هيئة الأرصاد أولًا بأول.