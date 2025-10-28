نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات في المقال التالي

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات.. تشهد مصر غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 حالة من الأجواء الخريفية المتقلبة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يستمر الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات النهار لتصبح مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الأجواء تكون معتدلة ليلًا ومائلة للبرودة في آخر الليل، مع تحذيرات مشددة من تكوّن شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح.

تحذير من "الصفحات المزيفة"

ونفت الهيئة ما يتم تداوله على بعض الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض البلاد لحالة جوية عنيفة أو عواصف قوية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، مؤكدة أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، ولا تصدر عن الهيئة الرسمية.

وشددت الهيئة على أهمية متابعة النشرات اليومية من المصادر الرسمية فقط، مشيرة إلى أن البلاد تمر بفترة استقرار نسبي في الأحوال الجوية مع بعض التقلبات الخفيفة الطبيعية خلال فصل الخريف.

ظاهرة خطيرة على الطرق.. الشبورة المائية

قالت الهيئة إن الظاهرة الأبرز خلال ساعات الصباح ستكون الشبورة المائية الكثيفة، خاصة في الفترة ما بين الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا.

وتتكوّن الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى:

القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نصحت الأرصاد السائقين بتوخي الحذر الشديد، وترك مسافات أمان كافية أثناء القيادة.

تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات.. تغيرات مفاجئة وسقوط رذاذ خفيف

أوضحت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستغطي مناطق من شمال البلاد وتمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف في بعض المناطق الساحلية، دون تأثير واضح على الأنشطة اليومية.

وأكدت الأرصاد أن تلك الظاهرة طبيعية مع اقتراب انتقال الطقس إلى الأجواء الشتوية تدريجيًا مطلع نوفمبر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

القاهرة: العظمى 29 – الصغرى 20

العاصمة الإدارية: 30 – 18

بنها و6 أكتوبر والمنصورة وطنطا: 28 إلى 30 نهارًا – 18 إلى 19 ليلًا

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: 29 – 19

دمياط وبورسعيد: 27 – 22

مطروح والعلمين والسلوم: 28 – 18

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية والسويس: 30 – 18

العريش ورفح: 27 – 20

جنوب سيناء والبحر الأحمر:

شرم الشيخ: 33 – 22

الغردقة: 32 – 21

مرسى علم: 33 – 23

سانت كاترين: 25 – 11

محافظات الصعيد:

شمال الصعيد (المنيا – الفيوم): 30 – 18

جنوب الصعيد (قنا – الأقصر – أسوان): 35 – 36 عظمى – 18 إلى 22 صغرى

متى تنكسر الحرارة؟

توقعت هيئة الأرصاد أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي مع مطلع نوفمبر، خاصة على شمال البلاد، لتعود الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا والباردة ليلًا، مؤكدة أن موسم الخريف لا يزال يحتفظ بتقلباته المفاجئة.

نصائح الأرصاد للمواطنين: