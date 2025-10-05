نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، يعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي الاجتماع بحضور قادة القوات المسلحة، حيث يعقبه لقاء موسع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بجهود تطوير وتحديث منظومة الدفاع الوطني، ودعم القدرات القتالية والفنية لأفراد القوات المسلحة، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

ويُعد هذا الاجتماع من أبرز فعاليات احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل رمزًا للفخر والعزة في تاريخ مصر الحديث، وتجسيدًا لقوة الإرادة المصرية في استعادة الأرض والكرامة.