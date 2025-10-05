نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم في اليوم العالمي للمعلم: المعلم المصري شريك في بناء الوطن وصانع المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة تقدير إلى معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، عبّر فيها عن خالص التحية والامتنان لكل معلم يؤدي رسالته النبيلة بإخلاص وتفانٍ، مؤكدًا أن المعلم هو الشعلة التي تنير طريق الأجيال، والقدوة التي تُغرس بها القيم وتُبنى بها العقول، وهو الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وتقدّمها.

وأكد الوزير أن المعلم المصري يمثل شريكًا أساسيًا في نجاح المنظومة التعليمية، بل وفي صناعة القرار من داخل الميدان التربوي، انطلاقًا من إيمان الوزارة الراسخ بأن المعلم هو المحرك الرئيسي لأي جهود وطنية لتطوير التعليم بمختلف مراحله وجوانبه.

وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة تواصل العمل على الاستثمار في قدرات المعلمين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بما يتواكب مع التطورات العالمية، إلى جانب تمكينهم من أدوات العصر الحديثة التي تساعدهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه.

واختتم وزير التربية والتعليم رسالته بالتأكيد على أن المعلم المصري سيظل دائمًا رمزًا للعطاء وبانيًا للعقول وصانعًا للمستقبل، مشددًا على حرص الوزارة الدائم على دعم المعلمين ووضعهم في قلب خطط التطوير والتحديث، تقديرًا لدورهم الحيوي في بناء الإنسان المصري وصياغة وعي الأجيال القادمة.