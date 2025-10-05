نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تتصدر تشكيل لجان الترقيات بـ195 أستاذًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للجامعات التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الخامسة عشرة (2025 – 2028)، والذي ضم 195 أستاذًا من جامعة القاهرة كمقررين وأعضاء وأمناء في مختلف التخصصات العلمية، لتواصل الجامعة تصدرها وتميزها الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية.

ويعكس هذا العدد الكبير من الأساتذة المختارين المكانة الريادية لجامعة القاهرة باعتبارها بيت الخبرة الأكاديمي الأول في مصر والمنطقة العربية، ودورها المحوري في صياغة معايير الجودة والتميز في البحث العلمي والتعليم الجامعي.

وقد وجَّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لجميع الأساتذة الذين تم اختيارهم، مؤكدًا أن هذا التمثيل الواسع يأتي تقديرًا لمكانة أساتذة الجامعة الأم وريادتهم العلمية، وإسهاماتهم المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ مبادئ النزاهة والموضوعية في تقييم الكفاءة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة كانت وستظل في طليعة الجامعات المصرية والعربية التي تصنع الكوادر العلمية وتدعم تطوير السياسات الأكاديمية والبحثية بما يواكب رؤية مصر 2030 واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز ريادة الدولة النصؤية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.