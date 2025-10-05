مجلس الوزراء: لجنة تطوير الإعلام المصري تختص بإعداد خارطة طريق مُتكاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 02:29 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري، تختص بإعداد خارطة طريق مُتكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن المُستهدفات بشكلٍ واضح، بما في ذلك توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخارطة بشكل فاعل.

يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار بناءً على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري؛ برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية كُلٍ من؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحمدي عثمان رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إلى جانب الدكتور عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، والدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة.

كما تضم اللجنة الرئيسية في عضويتها السيد/ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، والسيد/ عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، والسيدة/ أمينة خيري، كاتبة صحفية، والسيد/ علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والسيد/ محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، والسيد/ سمير يوسف، رئيس قطاع قنوات التليفزيون بالشركة المتحدة، والسيدة/ نشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، والسيد/ خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والسيد/ سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، والسيدة/ هبة جلال، مذيعة بقناة المحور، والسيد/ نبيل الشوباشي، مذيع بقناة فرنسا 24 سابقاً، والسيد/ عمرو عبد الحميد، مذيع بقناة الغد، والسيد/ خالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار.

وتضم اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري في عضويتها أيضاً هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون، وخالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، ومحمود التميمي، ذا خبرة إعلامية وفنية وثقافية، ومدحت العدل، ذا خبرة فنية وثقافية، وإيهاب عوض، رئيس تحرير اكسترا نيوز ومسئول التطوير الرقمي، وشريف عامر، مذيع بقناة ام بي سي مصر، وفادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، وأشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، وأيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعزت إبراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، ومصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، ونبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، وفاروق جويدة محمد، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، وسناء حسين البيسي، كاتبة صحفية بمؤسسة الأهرام، ومحمد سلماوي، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، وعبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام، وخالد حنفي علي، صحفي بمؤسسة الأهرام، ومحمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورانيا مكرم محمود عبد الله، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

كما تضم اللجنة الرئيسية في عضويتها جمال الشاعر، إعلامي، والسفير محمد بدر الدين زايد، دبلوماسي متقاعد، وعمرو خفاجي، إعلامي، وخالد مرسي، بالشركة المتحدة، وعبد الرحيم كمال، سيناريست، وحسن مدني، مذيع بالمعاش، والسفير عبد الرحمن صلاح، دبلوماسي متقاعد، وياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والدكتورة ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، وعبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، وخالد صلاح، كاتب صحفي، وجلال نصار، كاتب صحفي، وإيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، وحسن المستكاوي، كاتب رياضي، وعمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، ومنال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

ونص القرار على أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ خلال شهرين من تاريخه، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

وتُشكل بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية وعضوية عددٍ مناسب من أعضاء اللجنة الرئيسية، مع جواز الاستعانة بغيرهم، وتُحدد في القرار اختصاصات اللجان الفرعية على أن تعرض كل لجنة فرعية من خلال رئيسها تقريراً برأيها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.