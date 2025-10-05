الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تؤكد جدية الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية تجاه حفظ النظام وحماية الحقوق، أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي حملة ميدانية موسعة شملت مختلف مناطق المملكة، استهدفت المركبات والدراجات النارية التي تتجاوز النظام بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة وجاءت هذه الحملة بعد سلسلة طويلة من التحذيرات والتنبيهات التي وجهتها إدارة المرور سابقًا، لكنها لاحظت استمرار بعض السائقين في تجاهل القوانين المرورية، مما استدعى التحرك الميداني المباشر شديثخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المرور السعودي يبدأ حملة كبرى .. سحب السيارات والدراجات من الشوارع بلا استثناء لهذا السبب

وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور، فقد أسفرت الحملة حتى الآن عن ضبط 2,174 مركبة مخالفة في مناطق متعددة من المملكة، كانت متوقفة في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة دون مبرر قانوني أو تصريح رسمي. وجاء هذا الرقم الكبير ليعكس حجم التحدي الذي تواجهه الجهات المرورية في الحد من السلوكيات غير المسؤولة التي تتكرر في بعض المواقف العامة والمراكز التجارية والمستشفيات.

وأكد المرور أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر بشكل متواصل ودائم، لضمان الالتزام الكامل، وعدم السماح بعودة هذه الممارسات التي تمس إحدى أكثر الفئات استحقاقًا للرعاية والاحترام.

آلية تنفيذ الحملة وتكثيف الرقابة

لم تكن هذه الحملة مجرد جولات تفتيشية عشوائية، بل تمت وفق خطة ميدانية دقيقة أعدتها إدارات المرور في مختلف المناطق، بالتنسيق مع الفرق الميدانية والجهات الأمنية الأخرى. وقد شملت الخطة توزيع الدوريات في مواقع محددة تشهد عادة تكرار هذه المخالفات، مثل الأسواق الكبرى والمستشفيات والمجمعات التجارية والمرافق الحكومية.

واستخدمت الفرق الميدانية أنظمة رقمية حديثة لرصد المركبات وتوثيق المخالفات إلكترونيًا، بما يضمن الدقة وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. كما تم التركيز على التوعية الميدانية بالتوازي مع الضبط، حيث تم تنبيه بعض السائقين في الميدان ممن لم يكونوا على دراية كاملة بالأنظمة، مع التأكيد على أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.

تأكيد المرور: لا تهاون مع المخالفين