انطلاقة مثيرة لدورة سدادب الكروية الحادية عشرة بعبري

عبري ـ من سعيد الغافري :

‏‎انطلقت على ملعب فريق سدادب الرياضي التابع لنادي عبري الرياضي بولاية عبري منافسات دورة سدادب الكروية الحادية عشرة والتي ينظمها فريق سدادب الرياضي الثقافي بمشاركة (11) فريقا تم تقسيمها على أربع مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق سدادب،و بلاد الشهوم، ومقنيات والصمود، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق البليدة،و الهيال، والأمل بعبري" والرحبة، وضمت المجموعة الثالثة فرق الأمل بينقل والجزيرة بالرستاق والهجر. رعى حفل الانطلاقة سعيد بن علي الحكماني عضو المجلس البلدي بولاية نخل، بحضور رئيس نادي عبري ورؤساء الفرق المشاركة وجمع غفير من الجماهير الرياضية .‏ففي مباراة الافتتاح استطاع فريق سدادب المستضيف كسب فريق بلاد الشهوم برباعية نظيفة أحرز أهدافها كل من اللاعبين هيثم الجساسي بثلاثة أهداف وأيوب الشيادي بهدف واحد

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الأولى اقتنص فريق مقنيات ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على فريق الصمود بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة اتسمت بالاثارة والحماس، سجل أهداف فريق مقنيات كل من اللاعبين محمود المجرفي، ويوسف الشكيلي وسالم الكلباني، وأحرز هدفي الصمود بهدف عكسي اللاعب ماجد السعيدي.