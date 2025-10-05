العالم اليوم - قصف إسرائيلي يدمر جامعة الأزهر في غزة.. وسقوط ضحايا

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي يدمر جامعة الأزهر في غزة.. وسقوط ضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 04:24 مساءً - واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، بينها تدمير كامل لجامعة الأزهر في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرقي مدينة أصداء شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين".

ووفق المصادر، قصفت المدفعية الإسرائيلية من آلياتها المتمركزة شرقي وادي غزة تجمعات لمواطنين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، ما تسبب في وقوع عدة إصابات.

وشنّ الطيران الحربي غارات متتالية على أحياء الصبرة والجلاء والثلاثيني، واستهدف بنايات سكنية في محيط مفترق الطيران، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وإلحاق دمار واسع في المباني المستهدفة والمنازل المجاورة.

إضافة إلى ذلك، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابات وأضرار في منازل المواطنين.

وتزامن ذلك مع قصف عنيف استهدف جامعة الأزهر بمدينة غزة ما أدى إلى تدميرها بالكامل، في إطار القصف المتواصل على البنى التحتية والمرافق المدنية في القطاع.