الداخلية تنفي محاولة انتحار راكب قطار وتؤكد: حاول القفز للهرب من سداد التذكرة وتراجع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إنهاء حياته حال استقلاله أحد القطارات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا)، وبمواجهته قرر باستقلاله القطار المشار إليه من القاهرة متجهاً لمحل إقامته بالمنيا وعدم صحة ما تم نشره بمحاولته إنهاء حياته ، حيث كان يحاول النزول من القطار للتهرب من سداد قيمة التذكرة والغرامة المقررة إلا أنه تراجع خشية سقوطه.

تم اتخاذ الجرات القانونية.