الداخلية تنفي محاولة انتحار راكب قطار وتؤكد: حاول القفز للهرب من سداد التذكرة وتراجع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إنهاء حياته حال استقلاله أحد القطارات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا)، وبمواجهته قرر باستقلاله القطار المشار إليه من القاهرة متجهاً لمحل إقامته بالمنيا وعدم صحة ما تم نشره بمحاولته إنهاء حياته ، حيث كان يحاول النزول من القطار للتهرب من سداد قيمة التذكرة والغرامة المقررة إلا أنه تراجع خشية سقوطه. 

تم اتخاذ الجرات القانونية.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

