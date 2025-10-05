نائب رئيس الوزراء: أطلقنا دبلومة لسلامة المرضى معتمدة من المجلس الصحى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 05:28 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال الاحتفال بـ اليوم العالمى لسلامة المرضى الذى نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم بالقاهرة، إننا نهدف لوضع سلامة المرضى والفريق الصحى على رأس أولويات الخدمات الصحية، والعالم كله يهتم بهذين الملفين وكيفية التواصل مع المريض وتجنب أى أضرار طبية يمكن أن تحدث وهى ثقافة وعلم كبير جدا، ونحن نعمل من عامين بان يكون لدينا إطار مؤسسي وموجود فى كل المحافظات ودربنا مديرى المستشفيات فى كافة المحافظات على مفاهيم سلامة المرضى.



وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى انه يوجد لدينا 21 ألف متدرب حاليا من كافة التخصصات على مفاهيم سلامة المرضى، مضيفا، إنه تم إطلاق دبلومة لسلامة المرضى من وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتى تم اعتمادها من المجلس الصحى المصرى، حيث ستكون منصة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر صحية قادرة على قيادة التغيير ونشر ثقافة سلامة المرضى فى كافة مرافق الرعاية الصحية، وأن يكون هناك إرشادات موحدة، وأطر تشريعية وخطوات مدروسة واضحة لتقليل المخاطر و تحسين الرعاية الصحية من أجل سلامة المرضى ومنع حدوث الأخطاء الطبية التى قد تصل للوفاة.

وأضاف، إن المجلس الصحى المصرى وضع الخطوط الاسترشادية لهذه الدبلومة لضمان علاج المريض طبقا للخطوط الإرشادية العالمية، والهدف منها تقليل المخاطر وتحسين أداء المنظومة الصحية لصالح المريض، مضيفا، إن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هى الضلع الثالث فى التأمين الصحى الشامل، وقد تم تكريم 4 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لأن هناك جهة حكومية تقيم أداء المنشآت الصحية.



وقال، إننا قمنا بعمل لجنة عليا لرفع مستوى الرعاية الصحية وسلامة المرضى عام 2025 والهدف منها توحيد الرؤى والسياسات وفيها ممثلين من المجتمع المدنى ومن الجامعات والقطاع الخاص طبعا لأن هناك تكامل كبير من أجل تحقيق سلامة المرضى، وتم عقد اجتماعات دورية اللجنة وسيكون هناك خطوات تنفيذية واضحة.

