العالم اليوم - ترامب: سأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة

انتم الان تتابعون خبر ترامب: سأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 05:20 مساءً - توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالقضاء التام" على حركة حماس إذا رفضت التخلي عن السلطة وتسليم السيطرة على قطاع غزة مثلما تهدف خطته لإنهاء الحرب.

ولدى سؤاله عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتفق مع وقف قصف القطاع ويؤيد رؤية الولايات المتحدة الأوسع، قال ترامب لشبكة "سي.إن.إن"، السبت: "نعم فيما يخص بيبي" في إشارة لنتنياهو.

وفي المقابلة التي بُثت الأحد، أضاف ترامب أنه يتوقع أن يعرف قريبا ما إذا كانت حماس ملتزمة بتحقيق السلام.