شارك علي بن سالم البوصافي المكلف بأعمال المدير التنفيذي باللجنة الأولمبية العُمانية في حلقة عمل الاتصالات التي نظمتها اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية، بمشاركة ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية من مختلف دول العالم. وتهدف المشاركة إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي باللجنة الأولمبية العُمانية، وتطوير منظومة الاتصال بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة لدعم الحركة الأولمبية وخدمة الرياضيين.
وتناولت الورشة عدة محاور أبرزها استراتيجيات تطوير الاتصال المؤسسي وتعزيز الحضور الإعلامي للبرامج والأحداث الأولمبية، إلى جانب تحسين أدوات إدارة السمعة والاتصال الرقمي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين اللجان الأولمبية الوطنية بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتوسيع حضور الحركة الأولمبية على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار جهود اللجنة الأولمبية الدولية لدعم وتمكين اللجان الأولمبية الوطنية، من خلال تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير أدائها الإعلامي، بما يرسخ حضورها الدولي ويعزز من دورها في خدمة الرياضيين والمجتمع الرياضي عموماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البوصافـي يشارك فـي حلقة عمل الاتصالات باللجنة الأولمبية بسويسرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.