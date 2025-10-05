البوصافـي يشارك فـي حلقة عمل الاتصالات باللجنة الأولمبية بسويسرا

شارك علي بن سالم البوصافي المكلف بأعمال المدير التنفيذي باللجنة الأولمبية العُمانية في حلقة عمل الاتصالات التي نظمتها اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية، بمشاركة ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية من مختلف دول العالم. وتهدف المشاركة إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي باللجنة الأولمبية العُمانية، وتطوير منظومة الاتصال بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة لدعم الحركة الأولمبية وخدمة الرياضيين.

وتناولت الورشة عدة محاور أبرزها استراتيجيات تطوير الاتصال المؤسسي وتعزيز الحضور الإعلامي للبرامج والأحداث الأولمبية، إلى جانب تحسين أدوات إدارة السمعة والاتصال الرقمي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين اللجان الأولمبية الوطنية بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتوسيع حضور الحركة الأولمبية على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار جهود اللجنة الأولمبية الدولية لدعم وتمكين اللجان الأولمبية الوطنية، من خلال تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير أدائها الإعلامي، بما يرسخ حضورها الدولي ويعزز من دورها في خدمة الرياضيين والمجتمع الرياضي عموماً.