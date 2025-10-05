العالم اليوم - اتصال "متوتر" بين ترامب ونتنياهو.. ماذا حدث؟

انتم الان تتابعون خبر اتصال "متوتر" بين ترامب ونتنياهو.. ماذا حدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 05:20 مساءً - عندما ردت حماس على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة يوم الجمعة، بادر ترامب بالاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن الرد يمثل "أخبارا جيدة".

لكن نتنياهو لم يشارك الرئيس الأميركي تفاؤله.

فقد نقل مسؤول أميركي مطّلع على تفاصيل المكالمة لموقع "أكسيوس" أن "بيبي (نتنياهو) قال لترامب: لا يوجد ما يستدعي الاحتفال، فهذا الرد لا يعني شيئًا"، مضيفًا أن ترامب ردّ بغضب قائلاً: "لا أعرف لماذا أنت دائمًا سلبي بهذا الشكل. هذا مكسب، خذه كما هو".

بحسب مسؤول أميركي ثانٍ، تعكس المحادثة مدى إصرار ترامب على تجاوز تحفظات نتنياهو ودفعه لإنهاء الحرب إذا أبدت حماس استعدادا للتوصل إلى اتفاق.

في ردها الرسمي على خطة ترامب، قالت حماس إنها مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة، لكنها طالبت بإجراء مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق.

وفي مشاورات مغلقة جرت الجمعة، شدد نتنياهو على أنه يرى في رد حماس رفضًا فعليًا للخطة، مشيرًا إلى رغبته في تنسيق الرد الإسرائيلي مع واشنطن لتفادي تصوير الموقف وكأن حماس قدمت ردًا إيجابيًا، بحسب ما نقل مسؤول إسرائيلي.

أما ترامب، فكان مزاجه مختلفًا تمامًا. فقد كان يخشى أن ترفض حماس الخطة بشكل قاطع، ورأى في ردها فرصة لفتح الباب أمام صفقة محتملة، وفق ما قال مسؤول أميركي رفيع.

ما دار في المكالمة بين ترامب ونتنياهو

قال مسؤولان أميركيان إن نتنياهو أبدى رد فعل فاترا خلال الاتصال، وهو ما أثار استغراب ترامب ودفعه إلى الرد بانفعال.

وفي مقابلة قصيرة مع "أكسيوس" يوم السبت، قال ترامب إنه أخبر نتنياهو أن هذه فرصته لتحقيق "النصر"، مضيفًا: "لقد كان موافقًا في النهاية. عليه أن يكون كذلك، ليس أمامه خيار. معي، يجب أن تكون موافقًا."

وبعد المكالمة بساعات، أصدر ترامب بيانًا دعا فيه إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية في غزة. وبعد ثلاث ساعات فقط، أصدر نتنياهو أوامره بوقف الهجمات.

اتفاق بعد خلاف

رغم الأجواء المتوترة، أكد مساعدو نتنياهو يوم السبت أن رئيس الوزراء والرئيس الأميركي متفقان تماما.

وسجّل نتنياهو مقطع فيديو أشاد فيه بترامب وأكد النقاط التي يتفقان حولها من تصريحاته الأخيرة.

لكن مسؤول أميركي قال إن طبيعة الحوار بينهما خلال مكالمة الجمعة كانت أكثر حدة وتعقيدًا مما أُعلن، مشيرًا إلى أن ترامب كان منزعجًا من تردد نتنياهو.

ومع ذلك، أكد المسؤولان الأميركيان أن الزعيمين تمكنا في النهاية من التوصل إلى تفاهم مشترك.