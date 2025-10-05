ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول (عامل "مصاب بجرح قطعى") ، طرف ثان (شخصين "أحدهما مصاب بجروح قطعية") لإصطدام الأول بأحد أفراد الطرف الثانى حال سيرهم مترجلين بالطريق.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء "3 قطع" المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.