الصحة العالمية: مصر حققت إنجازات كبيرة في القضاء على فيروس C والبلهارسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال احتفالية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بـ اليوم العالمى لسلامة المرضى، لقد أحرزت مصر تقدماً كبيرا في صحة الأم والطفل، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بشكل ملحوظ.

وقال إنه لقد أكدت الدولة المصرية أن الإرادة السياسية والحوكمة الرشيدة قادرتان على إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية، موضحا أن مصر حققت إنجازات كبيرة في عدة مجالات منها: القضاء على فيروس سى، والسيطرة على فيروس بى، والقضاء على الملاريا، والبلهارسيا، والتراخوما، وخفض معدلات الاصابة بسرطان الثدى، والرقابة الدوائية فى مصر يشار إليها في منظمة الصحة العالمية كنموذج يحتذى به في عدة مجالات منها مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وتؤكد منظمة الصحة العالمية استعدادها لمواصلة الشراكة وتقديم كل دعم ممكن لإنجاح هذه المسيرة.

وأضاف، انه لا تزال هناك تحديات، مثل تفاوت الخدمات بين المناطق، و ارتفاع معدل الولادة القيصرية، والحاجة لتعزيز ممارسات السلامة، و تدعم منظمة الصحة للحكومة المصرية في تعزيز سلامة المرضى.

وأوضح، إن منظمة الصحة العالمية تقيم جهود الحكومة المصرية في بناء نُظم صحية أكثر موثوقية وتطوير السياسات والإرشادات الخاصة بسلامة المرضى، و بناء القدرات وتدريب الفرق الصحية، و دعم تطبيق خطة العمل العالمية لسلامة المرضى بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأكاديمية.

وقال، ختاماً، تؤكد منظمة الصحة العالمية، التزامها الكامل بمواصلة دعم النظام الصحي المصري في جميع مجالات العمل ذات الأولوية، وعلى رأسها تعزيز سلامة المرضى، مضيفا، سنستمر في تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات ومتابعة تنفيذ التوصيات جنباً إلى جنب مع شركائنا الوطنيين، إيماناً منا بأن إنقاذ الأرواح يبدأ من التخطيط الممنهج وينجح عبر العمل الجماعي والتكامل بين المؤسسات، أدعو الجميع - من مسؤولين وصناع قرار، وأطباء، وممرضين، ومقدمي خدمة - إلى أن تكونوا جميعاً سفراء لسلامة المرضى، وأن تجعلوا شعار هذا العام "رعاية آمنة لكل مولود في كل قرية ومدينة ومستشفى ومركز".