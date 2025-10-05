محمد صلاح يصل القاهرة استعداداً للانضمام لمعسكر المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - وصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر، مطار القاهرة الدولى منذ قليل استعدادا للانضمام لمعسكر الفراعنة المقام فى أحد الفنادق قبل السفر إلى المغرب، لخوض مواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026.

كان في استقبال محمد صلاح بعض الأطفال يحملون أعلام مصر وبعض الأصدقاء المقربين منه ومدير العلاقات العامة بالاتحاد المصرى لكرة القدم شعبان بسطاوى.

ويسعى منتخب مصر الأول، بقيادة المدرب حسام حسن ، لحسم تأهله إلى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك عندما يواجه جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة متفوقًا بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو، وذلك قبل جولتين على نهاية التصفيات المونديالية، بينما يكفي منتخب "الفراعنة" تحقيق الفوز على جيبوتي لخطف بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال.

وسيحصد منتخب مصر مكاسب مالية ضخمة حال تأهله إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث سيحصل على 10.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفقاً للمعايير المالية المعتمدة من "فيفا"، يحصل كل منتخب متأهل إلى كأس العالم على مبلغ 1.5 مليون دولار كمساهمة أولية تُصرف قبل انطلاق البطولة، لتغطية تكاليف المعسكرات التدريبية، والسفر، والاستعدادات اللوجستية.

كما سيضمن منتخب مصر الحصول على 9 ملايين دولار على الأقل بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وهي المكافأة التي تُمنح لكل منتخب يشارك في الدور الأول، حتى لو لم يتأهل إلى الأدوار التالية، ليصل مجموع المكافآت مبدئياً إلى 10.5 مليون دولار.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".