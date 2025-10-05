الداخلية تهدي القوات المسلحة أغنية "أسطورة الجيوش" احتفالًا بنصر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - أهدت وزارة الداخلية أغنية وطنية جديدة للقوات المسلحة المصرية بعنوان " أسطورة الجيوش"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

تأتي هذه الخطوة في إطار مشاركة الوزارة في الاحتفالات القومية التي تشهدها البلاد خلال شهر أكتوبر من كل عام، تخليدًا لبطولات الجيش المصري وتضحياته.

الأغنية بصوت الفنان وائل الفشني، وتحمل كلمات كتبها الدكتور وائل العبيدي، ولحنها الموسيقار ياسر أنور، فيما تولى التوزيع الموسيقي عمرو عبد الفتاح. وتظهر الأغنية في قالب وطني حماسي، يبرز روح الانتصار والفداء التي تحلى بها الجندي المصري في معركة الكرامة واسترداد الأرض.

وتحرص وزارة الداخلية سنويًا على إحياء ذكرى حرب أكتوبر عبر تقديم أعمال فنية وطنية تُجسد بطولات القوات المسلحة، وتُعزز مشاعر الانتماء والفخر لدى المواطنين، خصوصًا الأجيال الجديدة. ويأتي هذا الإهداء تأكيدًا على وحدة الصف الوطني بين مؤسسات الدولة، وتقديرًا لدور الجيش في حماية أمن مصر واستقرارها.

وتشهد مختلف المحافظات هذه الأيام فعاليات متنوعة احتفالًا بالنصر، تشمل عروضًا فنية وثقافية، وتكريمًا لرموز وأبطال الحرب، إلى جانب إطلاق مبادرات شبابية للتعريف بتاريخ أكتوبر وتضحياته. وتبقى ذكرى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر محطة فارقة في تاريخ الأمة، تُجدد في وجدان المصريين معاني العزة والكرامة الوطنية.